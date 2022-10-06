У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"

У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"

У соцмережах з'явилася інформація про те, що мешканка росії, яка має режисерську освіту, отримала повістку.

Як передає Байрактар ??Ньюз , на порядку денному сказано, що Людмила на підставі указу президента росії володимира путіна про оголошення мобілізації повинна з'явитися у військкомат для уточнення документом військового обліку.

При собі вона повинна мати документи, зазначені у порядку денному. Якщо вона не з'явиться в зазначений термін, то нестиме відповідальність відповідно до законодавства росії.

У мережі пишуть, що 35-річна мешкає у Пітері та закінчила Пітерський гуманітарний університет за спеціальністю «режисер». У неї відсутній військовий квиток та військовий досвід.


Алексей Ионов, politeka.net





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