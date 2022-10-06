У Швеції знайшли докази, що підтверджують диверсію на «Північних потоках»

У Швеції закінчили перевірку за фактом вибухів на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Перевірка додала доказів на користь версії про серйозну диверсію на об’єктах, повідомляє Служба державної безпеки Швеції (S?PO).

«Після огляду місця злочину можемо констатувати, що на Nord Stream 1 і 2 у виключній економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Служба держбезпеки оцінює інцидент у Балтійському морі як дуже серйозний», - йдеться у повідомленні .

На думку фахівців, це була «дуже добре скоординована» операція.

На місці події провели вилучення, які будуть досліджені та проаналізовані. Після завершення огляду місця події прокурор Матс Люнгквіст зняв оточення навколо цієї зони. На наступних етапах розслідування має бути визначено коло підозрюваних у диверсії.

Служба державної безпеки проводить розслідування за підтримки берегової охорони, поліції та ЗС Швеції.