Чехія відправить в Україну важку техніку та іншу зброю

Чеський уряд у середу, 5 жовтня, ухвалив додаткову партію військової допомоги для України, до якої, зокрема, увійде важка техніка, короткоствольне і довгоствольне озброєння та боєприпаси. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова під час пресконференції, пише видання Novinky .

Вона відмовилася більш детально коментувати нову підтримку, яку отримає Україна, з міркувань безпеки, інформує ZN.ua .

Журналісти зазначають, що фото й відео з соцмереж, а також заяви Києва й партнерів демонструють те, що Чехія, серед іншої зброї, вже відправляла в Україну гелікоптери, танки, гармати й ракетні установки.