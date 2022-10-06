Чехія відправить в Україну важку техніку та іншу зброю

Також до нового пакету підтримки ввійде короткоствольна і довгоствольна зброя та боєприпаси

Чехія відправить в Україну важку техніку та іншу зброю
© inosmi.ru

Чеський уряд у середу, 5 жовтня, ухвалив додаткову партію військової допомоги для України, до якої, зокрема, увійде важка техніка, короткоствольне і довгоствольне озброєння та боєприпаси. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова під час пресконференції, пише видання Novinky.

Вона відмовилася більш детально коментувати нову підтримку, яку отримає Україна, з міркувань безпеки, інформує ZN.ua.

Журналісти зазначають, що фото й відео з соцмереж, а також заяви Києва й партнерів демонструють те, що Чехія, серед іншої зброї, вже відправляла в Україну гелікоптери, танки, гармати й ракетні установки.


Максим Царук, ZN.ua





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