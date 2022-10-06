У Лимані окупанти змушували рити траншеї для вбитих: фото цвинтаря мирних мешканців

На початку жовтня Збройні сили України звільнили населений пункт Лиман Донецької області від російських окупантів. Після звільнення з'явилися нові факти військових злочинів РФ на захоплених територіях, інформує Апостроф .

Про це повідомляє hromadske.ua.

Окупанти рили траншеї та змушували місцевих мешканців, підозрюваних у зв'язках з українськими військовими, збирати та ховати тіла загиблих. При цьому не всі мертві були ідентифіковані.

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Деякі поховання позначені іменами на табличках, а деякі - номером.

Окрім цього, російські окупанти не забирали своїх загиблих – в одному з будинків вони організували медпункт. Коли вони відступали, забрали поранених, а вбитих покинули.