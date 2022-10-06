У Лимані окупанти змушували рити траншеї для вбитих: фото цвинтаря мирних мешканців

На початку жовтня Збройні сили України звільнили населений пункт Лиман Донецької області від російських окупантів. Після звільнення з'явилися нові факти військових злочинів РФ на захоплених територіях, інформує Апостроф.

Про це повідомляє hromadske.ua.

Окупанти рили траншеї та змушували місцевих мешканців, підозрюваних у зв'язках з українськими військовими, збирати та ховати тіла загиблих. При цьому не всі мертві були ідентифіковані.

Увага, кадри містять елементи 18+!!!

Деякі поховання позначені іменами на табличках, а деякі - номером.

Окрім цього, російські окупанти не забирали своїх загиблих – в одному з будинків вони організували медпункт. Коли вони відступали, забрали поранених, а вбитих покинули.


Євген Устименко, Апостроф





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти підірвали дамбу та підтопили селище в Донецькій області – ГенштабОкупанти підірвали дамбу та підтопили селище в Донецькій області – Генштаб
Під Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень: фотоПід Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень: фото
Група військових росії втекла з армії, викравши зброю: окупанти підняли тривогуГрупа військових росії втекла з армії, викравши зброю: окупанти підняли тривогу
Як ЗСУ наступають у Херсонській області: фото, відео та всі подробиціЯк ЗСУ наступають у Херсонській області: фото, відео та всі подробиці
Люди голодували два тижні: фото з Вугледару, куди вдалося дістатися волонтерамЛюди голодували два тижні: фото з Вугледару, куди вдалося дістатися волонтерам
Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено фермерське господарствоОкупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено фермерське господарство
Росію не можуть витурити з ООН: названо дві причиниРосію не можуть витурити з ООН: названо дві причини
Звільнені з полону командири "Азова" та Нацгвардії зустрілися сім'ями: зворушливі фотоЗвільнені з полону командири "Азова" та Нацгвардії зустрілися сім'ями: зворушливі фото
Росія завдала смертельного удару по лікарні у Куп'янську: фото та всі подробиціРосія завдала смертельного удару по лікарні у Куп'янську: фото та всі подробиці
Чехи через проект "Подарунок для Путіна" купили для ЗСУ танк: фотоЧехи через проект "Подарунок для Путіна" купили для ЗСУ танк: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости