Народна артистка України засвітилася на путінському шабаші: "Ганьба неймовірна!"

Українська акторка Ружена Рубльова, яка грала у п’єсах "За двома зайцями", "Лісова пісня", "Енеїда" перейшла на бік окупантів.

Про зраду розповіла чинна голова управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська.

Вона зазначила, що Рубльова – "тепер колаборантка, яку поки що не позбавили звання Народна артистка України (яке отримала у 2021 році, – ред.), ще збирається і дітей міста навчатиме, як зраджувати Батьківщину. Ганьба неймовірна!".

Телеграм-канал "База зрадників Херсону" повідомив про те, що Ружена Рубльова виступила на московському концерті в підтримку рашизму, який присвячений анексії українських областей.

У серпні 2022 року "Народна артистка України" перейшла на бік окупантів, погодившись очолити дві музичні школи в окупованому Херсоні.