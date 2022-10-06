Мирна угода Києва та Москви не повинна містити територіальних компромісів — Трасс

У Британії впевнені, що Україна переможе у війні з РФ . Прем'єр-міністр Ліз Трасс зауважила, що коли настане час підписувати домовленість про мир, в ній не повинно бути жодних територіальних поступок. Про це повідомляє The Guardia n , цитуючи виступ мінітерки під час конференції правлячої Консервативної партії.

У своїй промові Трасс зауважила, що українці борються зараз не лише за свою країну, а за безпеку Британії та демократію в усьому світі.

Ба більше, вона впевнена, що остання анексія територій України Владіміром Путіним - останній акт у його кампанії підриву демократії та порушення міжнародного права.

"Ми не повинні піддаватися тим, хто хоче укласти угоду, яка торгує українською землею. Вони пропонують заплатити життями українців за ілюзію миру. Ми будемо стояти з нашими українськими друзями, скільки б часу це не зайняло. Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе", - заявив прем'єр Британії.