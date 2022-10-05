Примусово мобілізованих чоловіків з Луганська без підготовки направляють до підрозділів, що зазнали найбільших втрат — Гайдай

Примусово мобілізованих чоловіків з Луганська без попередньої військової підготовки направляють до російських підрозділів, які зазнали найбільших втрат. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, значні щоденні втрати особового складу російське військове керівництво намагається компенсувати за рахунок призову населення з тимчасово окупованих територій України.

«Так, чоловіків з Луганська без проведення медичної комісії та підготовки після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат», - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначає Гайдай, у центрах підготовки, які облаштовані на території області, готують новачків із приватних військових компаній, завербованих в місцях позбавлення волі.

«Щоправда, деякі збройні формування взагалі повертаються на Росію», - додав голова ОВА.

Зокрема, за його словами, особовий склад навчального центру Молькино Краснодарського краю повернувся до Приморсько-Ахтарська через неспроможність розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням солдатів.

Також Гайдай повідомив, що у Кремінній зник мобільний зв’язок.

«Чому – мабуть, зрозуміло: окупанти остерігаються співпраці жителів із ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині. Хоча всі бачили, як із місцевих медичних закладів вивозили цивільних пацієнтів, навіть важких. Бо лікарням дозволили приймати виключно поранених військових. Із наближенням ЗСУ їх кількість збільшується», - зазначає голова ОВА.

Крім того, Гайдай розповів, що 4 жовтня авіація Сил оборони України завдала 17 ударів.

«Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога», - йдеться у повідомленні.

Українські ракетні війська і артилерія уразили два ворожі пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, а також один зенітний ракетний комплекс, мостову та понтонну переправу.

«Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар», - повідомив Гайдай, додавши, що загарбники із різних видів озброєння обстріляли низку населених пунктів на краматорському та бахмутському напрямках.