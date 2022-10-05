Навіть елітні підрозділи російської армії дедалі більше деградують – ISW

Це явище виявилося, крім іншого, у розгромі 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії раніше під час Харківського контрнаступу, інформує ZN.ua.

Навіть елітні підрозділи російської армії дедалі більше деградують – ISW

Українські війська здійснили значні прориви на півночі Херсонської області в період з 2 по 3 жовтня. Геолокаційні кадри підтверджують російські заяви про те, що ЗСУ продовжують наступ на схід від Лиману та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної, пише Інститут дослідження війни.

Російські угруповання на цих двох напрямках в основному складалися з підрозділів, які до війни вважалися одними з головних бойових сил Росії. Однак до 2 жовтня підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лиману на тилові позиції поблизу Кремінної


Оксана Коваль, ZN.ua





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