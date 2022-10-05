Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні – Finland TOPNews.MEDIA

Це буде вже дев’ята партія зброї від фінського уряду, але не остання, інформує ZN.ua.

Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні – Finland TOPNews.MEDIA
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Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен на засіданні парламенту 4 жовтня заявив, що підготовка до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні на завершальному етапі. Про це повідомляє фінське видання Finland TOPNews.MEDIA.

Міністр заявив, що рішення про поставку ухвалять найближчим часом.

«Він [новий пакет допомоги] навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще довгий час», – упевнений Кайкконен.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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