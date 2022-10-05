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2022-10-05
Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні – Finland TOPNews.MEDIA
Це буде вже дев’ята партія зброї від фінського уряду, але не остання, інформує
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Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен на засіданні парламенту 4 жовтня заявив, що підготовка до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні на завершальному етапі. Про це повідомляє фінське видання
Міністр заявив, що рішення про поставку ухвалять найближчим часом.
«Він [новий пакет допомоги] навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще довгий час», – упевнений Кайкконен.
Юлія Лавришин, ZN.ua