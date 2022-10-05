Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні – Finland TOPNews.MEDIA

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен на засіданні парламенту 4 жовтня заявив, що підготовка до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні на завершальному етапі. Про це повідомляє фінське видання Finland TOPNews.MEDIA .

Міністр заявив, що рішення про поставку ухвалять найближчим часом.

«Він [новий пакет допомоги] навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще довгий час», – упевнений Кайкконен.