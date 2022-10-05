Південна Корея спільно з США запустили ракети ATACMS у відповідь на провокацію Пхеньяну

Південна Корея та військові США випустили чотири ракети класу «земля-земля» у море біля східного узбережжя у відповідь на нещодавню ядерну провокацію Північної Кореї. Про це повідомляє агентство Yonhap.

«Обидві сторони запустили по дві ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), які точно вразили імітаційні цілі та продемонстрували здатність союзників стримувати подальші провокації», — заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів.

Раніше у вівторок винищувачі США та Японії провели спільні навчання над Японським морем.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що винищувач F-15K скинув бомби Joint Direct Attack Munition на ціль на полігоні на безлюдному острові Джікдо.

Ударний пакет складався з чотирьох F-15K і чотирьох американських винищувачів F-16.