Елітна бригада ГРУ зазнала серйозних втрат при відступі з Лиману

В операції з провальної оборони Лимана від ВСУ брали участь елітні російські військові з'єднання. Вони зазнали серйозних втрат, повідомляє Бі-бі-сі.

Як мінімум дев'ятеро людей загиблими та одного тяжко пораненим втратила під час відступу з Лимана 3-я гвардійська бригада спеціального призначення ГРУ.

Поки російська армія відступала Лимана, російська пропаганда розповідала, що його захищають мобілізовані із самопроголошеної ЛНР та російські добровольці із загонів "Барс", які формуються у регіонах. Але то була неправда.

Після звільнення міста українськими військами в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що відступ російських окупантів із Лиману області був не просто "відходом на заздалегідь підготовлені позиції", як про це повідомляли офіційні російські ЗМІ, а місто намагалися захищати далеко не лише добровольці з Росії чи мобілізовані. мешканці ОРДЛО.

"Загинули 8 людей, двоє були поранені у тяжкому стані. Один із них помер, один поки живий, але дуже важкий. Загинула вся група майже", - розповіла Бі-бі-сі сестра одного з загиблих військовослужбовців, підтвердивши, що під час відступу з Лимана відділення втратила 3-я бригада спецпризначення ГУ ГШ із Тольятті. "Усього загинуло дев'ятеро людей, двоє поранених", - сказала дружина іншого загиблого.

Повної інформації про місце та обставини загибелі десантників їхні родичі не мають, інформація їм надходить уривчаста: "Знаю, що ось цих хлопців там кинули, вони цілу добу відбивалися, але не змогли. Загинув мій брат, йому був лише 21 рік, загинув його друг, йому 19 років", - розповіла сестра загиблого.

19-річний рядовий Данило Бойков був наймолодшим у цьому відділенні, разом із ним загинули старший лейтенант В'ячеслав Зінцов, молодший лейтенант Віктор Горобець, старшини Андрій Шорін та Юрій Філатов, рядовий Олексій Чиндін. Військовослужбовців Карпенка та Узбяків з тяжкими пораненнями було доставлено до шпиталю. Узбяков пізніше помер.

До 1 вересня журналісти зібрали дані про 26 загиблих військовослужбовців 3-ї гвардійської бригади спецназу ГРУ, серед яких п'ять офіцерів

Такі втрати особливо чутливі для армії і важко відновити. Замінити офіцера спецназу можна лише людиною з такою самою спеціальністю та рівнем підготовки, а на це йдуть роки навчання та тренувань.

За оцінкою експерта американського Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох з половиною поранених. На основі цих даних можна припустити, що з рядів 3-ї бригади спецназу ГРУ внаслідок загибелі або поранення могли вибути (щонайменше тимчасово) понад 200 осіб.

Точна чисельність загонів спецназу засекречена. Але навіть за консервативними оцінками, вибуття понад 200 бійців може бути рівноцінним повному виходу з ладу двох рот спецназу. У ході війни у Чечні розвідроти спецназу ГРУ налічували по 45-70 осіб. Якщо брати за основу таку оцінку, не виключено, що з ладу виведено 75% розвідувань бригади.

Опитані Бі-бі-сі експерти зазначають, що в ході війни на території України загони ГРУ використовуються для вирішення невластивих елітним розвідникам завдань (у тому числі й для оборонних боїв), а це призводить до додаткових втрат.