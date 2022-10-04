Твіти Маска мобілізують прихильників РФ у світі, але це не врятує Путіна від поразки – експерт

Американський бізнесмен Ілон Маск напередодні виступив із пропозицією «мирного плану» для припинення російсько-української війни. Пропозиції Маска виявилися неприйнятними для України, а один з найбільш впливових людей світу зробився по суті парламентарем президента РФ Владіміра Путіна.

Є кілька чинників, які могли вплинути на таку поведінку бізнесмена, однак не слід виключати, що Росія знайшла спосіб використати його як рупор, пише Олександр Щерба у статті «Чмобік Ілон Маск».

«Росія вправна в експлуатації чужих слабкостей. Досвід роботи з марнославними мільярдерами в неї точно є. Тим більше що Маск неодноразово надсилав Росії відповідні якщо не сигнали, то флюїди», - пише Щерба.

Новий рупор Росії ой як потрібен. Її «позбавили голосу» в соціальних медіа, вона втратила кредит довіри мільйонів на Заході та перетворилася для світу на скаженого пса.

«Ну ось, знайшовся один, хто не погребував: почухав за вушком скаженого пса. Один з найбільш впливових людей світу зробився по суті парламентарем Путіна. Саме той, хто дав згоду на оперативне постачання нам старлінків. Саме той, хто відкрив для українців PayPal. Саме той, кого українці, на противагу московському мракобіссю, бачили втіленням майбутнього», - нагадує автор.

Висловлювання Маска певною мірою послаблюють кейс України в очах світу. Люди, які на нашому боці, можуть почати слабшати духом. Люди, які вважають, що «правда десь посередині» (а це цілі регіони африканського, азійського та латиноамериканського світу), отримали натхненника. І це потенційно найнеприємніше.

«Свідомо чи не свідомо, Маск спробував зробити питання, яке є виключною прерогативою України, предметом глобального референдуму. Референдуму, на якому Африка, Азія, Росія та крайні ліві і праві на Заході, що примкнули до них, спробують задавити нас і наших партнерів масою» , - вважає автор.

Втім політичну погоду нині роблять не західні політики чи бізнесмени, а український солдат, нагадує Щерба.

Відчинене бізнесменом вікно можливостей виявилося не таким широким, щоб у нього «повноцінно просунувся жирний пінгвін російської пропаганди», а мобілізація Маска з його стомільйонним акаунтом у Twitter не врятує Путіна та російський народ від поразки, наголошує автор.

«Якщо його «мирний план» – це спецоперація, то з нею Росія дуже, дуже спізнилася. А якщо це його особиста дурість, то синьо-жовтий торт уже летить йому в обличчя», - підсумовує Щерба.