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2022-10-04
Шойгу заявив, що в Росії мобілізували понад 200 тисяч людей
Міністр оборони РФ заявив, що набрані в осінній призов строковики не будуть задіяні в "спецоперації", інформує
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Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що в рамках “часткової мобілізації” до війська РФ забрали вже понад 200 тисяч чоловіків, інформує
"Навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах", — наголосив Шойгу.
За словами міністра оборони країни-агресора, "строковики після демобілізації поїдуть додому, а набрані в осінній призов будуть направлені в підрозділи, не задіяні в спецоперації".
Анна Конюченко, ZN.ua