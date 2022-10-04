Шойгу заявив, що в Росії мобілізували понад 200 тисяч людей

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що в рамках “часткової мобілізації” до війська РФ забрали вже понад 200 тисяч чоловіків, інформує "Інтерфакс".

"Навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах", — наголосив Шойгу.

За словами міністра оборони країни-агресора, "строковики після демобілізації поїдуть додому, а набрані в осінній призов будуть направлені в підрозділи, не задіяні в спецоперації".