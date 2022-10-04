Як ЗСУ наступають у Херсонській області: фото, відео та всі подробиці

Збройні Сили України продовжують контрнаступальні дії в Херсонській області: 4 жовтня вони звільнили село Новопетрівка, Давидів брід та інші населені пункти, інформує Апостроф.

Відео підняття українського прапора над Давидовим бродом у Facebook опублікував Роман Лозінський.

"Один із ключових на плацдармі по Інгульцю на Херсон!", - підписав він відео.

Також 4 жовтня українські військові встановили український прапор у Новопетрівці - на південь від Високопілля та на захід від нещодавно звільненої Миролюбівки.

Крім того, стало відомо про звільнення Дудчан Нововоронцовського району, розташованого на березі Каховського водосховища.

Також українські захисники звільнили від російських окупантів село Старосілля Херсонської області.


Українські воїни очистили від окупантів також селище міського типу Велика Олександрівка. Місцеві мешканці підняли там прапор України.

3 жовтня Збройні сили України деокупували ще два населені пункти на Херсонщині - Хрещенівку та Шевченківку.


Олена Руденко, Апостроф





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