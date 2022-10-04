Хотіли "віджати" екіпірування: в росії мобілізовані віддубасили кадрових військових, 20 постраждалих

У росії контрактники намагалися відібрати форму у новомобілізованих, внаслідок розбирань 20 військових отримали поранення.

Кадрові військові російської армії влаштували бійку із мобілізованими на війну проти України росіянами. Причиною стала форма, яку ті хотіли відібрати у мобіків. До речі, мобілізоване екіпірування купували власним коштом, оскільки держава не може їх забезпечити всім необхідним.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів російський письменник і журналіст Андрій Шипілов. Він зазначив, що інцидент стався на розподільчому пункті Алабіно у Московській області.

Мобілізовані не захотіли віддавати екіпірування, яке їм довелося купувати власним коштом. За даними російських Telegram-каналів, контрактники вимагали у них не лише одяг, а й мобільні телефони. Новобранці ж вирішили організуватися і чинили опір, побивши кривдників.

Внаслідок цього конфлікту 20 контрактників отримали серйозні поранення. "Під час бою російська кадрова армія зазнала поразки", - зазначив Шипілов.

Повідомляється, що вони змогли врятуватися, зачинившись в одному з приміщень частини та викликали поліцію. У результаті мобілізовані та контрактники домовилися, заяви до поліції ніхто з них не написав.