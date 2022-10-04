ЗСУ продовжують гнати ворога на Херсонщині та Луганщині: карта бойових дій

Збройні Сили України розвивають контрнаступ на різних ділянках фронту, зокрема на сході країни, тоді як російське окупаційне військо змушене відступати все далі, інформує Апостроф.

Про головні підсумки бойових дій впродовж доби 3 жовтня повідомили в Military Land.

Куп'янський напрямок

Українські військові звільнили від російських окупантів Петропавлівку на схід від Куп'янська. Крім того, ЗСУ просунулися на північ вздовж річки Оскіл і звільнили Борову й прилеглу Шиївку.

За попередньою інформацією, окупаційне військо залишило позиції вздовж Осколу й відійшло в бік Сватового, що на південь від Куп'янська.

Східний напрямок

Поблизу Соледара й Бахмутського тривають бойові дії. Окупанти намагалися просунутися ближче до Бахмута, але зазнали поразки. Також Сили оборони відбили атаки росіян у напрямку Веселої Долини, Одрадівки та Зайцевого.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти обстріляли українські позиції в районі Новосадівського та Тернів, тому, імовірно, обидва населені пункти перебувають під контролем України.

Разом з цим Сили оборони наближаються до Кремінною, на позиції якої перейшли російські окупанти з Лиману.

Донецький напрямок

У Донецькій області українські сили відбили атаки російських загарбників у напрямку Первомайського і Невельського.


Ліза Бровко, Апостроф





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