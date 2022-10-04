ЗСУ продовжують гнати ворога на Херсонщині та Луганщині: карта бойових дій

Збройні Сили України розвивають контрнаступ на різних ділянках фронту, зокрема на сході країни, тоді як російське окупаційне військо змушене відступати все далі, інформує Апостроф .

Про головні підсумки бойових дій впродовж доби 3 жовтня повідомили в Military Land.

Куп'янський напрямок

Українські військові звільнили від російських окупантів Петропавлівку на схід від Куп'янська. Крім того, ЗСУ просунулися на північ вздовж річки Оскіл і звільнили Борову й прилеглу Шиївку.

За попередньою інформацією, окупаційне військо залишило позиції вздовж Осколу й відійшло в бік Сватового, що на південь від Куп'янська.

Східний напрямок

Поблизу Соледара й Бахмутського тривають бойові дії. Окупанти намагалися просунутися ближче до Бахмута, але зазнали поразки. Також Сили оборони відбили атаки росіян у напрямку Веселої Долини, Одрадівки та Зайцевого.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти обстріляли українські позиції в районі Новосадівського та Тернів, тому, імовірно, обидва населені пункти перебувають під контролем України.

Разом з цим Сили оборони наближаються до Кремінною, на позиції якої перейшли російські окупанти з Лиману.

Донецький напрямок

У Донецькій області українські сили відбили атаки російських загарбників у напрямку Первомайського і Невельського.