Гучний скандал із твітом Маска: засновник SpaceX відповів Зеленському

Засновник компанії SpaceX і мільярдер Ілон Маск відповів президенту України Володимиру Зеленському в твіттері, запевниши у своїй підтримці української сторони, але виразив думку про нібито загрозу ядерної війни через відвоювання Криму.

Про це він написав у відповідь на твіт президент України.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - зазначив Маск.

Водночас він додав, що SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу України проти повномасштабного військового вторгнення РФ.

"Наразі SpaceX витратили зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні близько 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну. Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі", - висловився мільярдер.

Також стали відомі результати голосувань у твіттері, створених Ілоном Маском про "сценарій миру України з Росією" і Володимиром Зеленським про те, кого насправді треба підтримувати.


Ліза Бровко, Апостроф





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