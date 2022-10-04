Зґвалтування, пограбування, вбивство: російські мобілізовані, переведені в Білорусь, є ще більш жорстокими, ніж регулярна армія РФ — ЗМІ

Російське військове командування перекидає деяку частину мобілізованих "резервістів" на територію Білорусі, аби поповнити підрозділи, раніше розбиті ЗСУ, й зібрати нові боєздатні сили. Проте "24 канал" , посилаючись на свої джерела в спецслужбах, заявляє, що після приїзду росіян на територію республіки там збільшилася кількість злочинів, скоєних в стані алкогольного сп'яніння.

Зокрема, йдеться про пограбування, зґвалтування та навіть вбивство.

"Командири російських угруповань навіть не намагаються контролювати своїх підлеглих. Навпаки – мобілізованих заохочують до скоєння злочинів проти цивільного населення Білорусі", - пишуть ЗМІ.

Білоруські правоохоронці, які фактично є підконтрольними РФ , нічого не можуть зробити з безкарністю прибулих "резервістів". Ба більше, мобілізовані відрізняються від регулярних військ РФ ще більшою жорстокістю до людей, які намагаються протистояти їм злочинам.

"Всього лише за кілька днів свого перебування "на навчаннях" нещодавно перекинуті до Білорусі представники російського контингенту скоїли понад 30 зґвалтувань та 9 пограбувань. Крім того, путінських ординців підозрюють у вбивстві молодого чоловіка, який став випадковим свідком скоєння росіянами сексуального злочину", - пише ЗМІ.

Тим часом білоруським правоохоронцям дали наказ затягувати з розслідуванням справ, зменшити кількість написаних заяв та знайти людей, на яких можна перекласти відповідальність з мобілізованих. Ба більше, заборонений витік інформації про такі злочини в ЗМІ. Все це через те, що режим білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка, як і він сам, не хоче псувати відносини з РФ .

"Погіршує ситуацію ще той факт, що частина мобілізованих – випущені з-за ґрат в'язні, які об'єдналися у невеликі бандформування. Штабами для цих угруповань служать школи, покинуті склади та ангари, куди й заселили мобілізованих з Росії", - пишуть ЗМІ.