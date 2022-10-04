Зґвалтування, пограбування, вбивство: російські мобілізовані, переведені в Білорусь, є ще більш жорстокими, ніж регулярна армія РФ — ЗМІ

Режим Лукашенка не може захистити своїх громадян від російського свавілля, позаяк, як і сам диктатор, боїться погіршення відносин з Москвою, інформує ZN.ua.

Зґвалтування, пограбування, вбивство: російські мобілізовані, переведені в Білорусь, є ще більш жорстокими, ніж регулярна армія РФ — ЗМІ
© Getty Images

Російське військове командування перекидає деяку частину мобілізованих "резервістів" на територію Білорусі, аби поповнити підрозділи, раніше розбиті ЗСУ, й зібрати нові боєздатні сили. Проте "24 канал", посилаючись на свої джерела в спецслужбах, заявляє, що після приїзду росіян на територію республіки там збільшилася кількість злочинів, скоєних в стані алкогольного сп'яніння.

Зокрема, йдеться про пограбування, зґвалтування та навіть вбивство.

"Командири російських угруповань навіть не намагаються контролювати своїх підлеглих. Навпаки – мобілізованих заохочують до скоєння злочинів проти цивільного населення Білорусі", - пишуть ЗМІ.

Білоруські правоохоронці, які фактично є підконтрольними РФ, нічого не можуть зробити з безкарністю прибулих "резервістів". Ба більше, мобілізовані відрізняються від регулярних військ РФ ще більшою жорстокістю до людей, які намагаються протистояти їм злочинам.

"Всього лише за кілька днів свого перебування "на навчаннях" нещодавно перекинуті до Білорусі представники російського контингенту скоїли понад 30 зґвалтувань та 9 пограбувань. Крім того, путінських ординців підозрюють у вбивстві молодого чоловіка, який став випадковим свідком скоєння росіянами сексуального злочину", - пише ЗМІ.

Тим часом білоруським правоохоронцям дали наказ затягувати з розслідуванням справ, зменшити кількість написаних заяв та знайти людей, на яких можна перекласти відповідальність з мобілізованих. Ба більше, заборонений витік інформації про такі злочини в ЗМІ. Все це через те, що режим білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка, як і він сам, не хоче псувати відносини з РФ.

"Погіршує ситуацію ще той факт, що частина мобілізованих – випущені з-за ґрат в'язні, які об'єдналися у невеликі бандформування. Штабами для цих угруповань служать школи, покинуті склади та ангари, куди й заселили мобілізованих з Росії", - пишуть ЗМІ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Хотіли "віджати" екіпірування: в росії мобілізовані віддубасили кадрових військових, 20 постраждалихХотіли "віджати" екіпірування: в росії мобілізовані віддубасили кадрових військових, 20 постраждалих
Путінська мобілізація ще більше підірве російську економіку – PoliticoПутінська мобілізація ще більше підірве російську економіку – Politico
У Держдумі за «приєднання нових територій» проголосувало депутатів більше, ніж було на засіданніУ Держдумі за «приєднання нових територій» проголосувало депутатів більше, ніж було на засіданні
У Чехії зібрали більше мільйона євро на модернізований танк T-72 для ЗСУУ Чехії зібрали більше мільйона євро на модернізований танк T-72 для ЗСУ
Російські чиновники на місцях не знають точного масштабу та правової основи мобілізаційної кампанії – британська розвідкаРосійські чиновники на місцях не знають точного масштабу та правової основи мобілізаційної кампанії – британська розвідка
Російська армія зазнала оперативної поразки під Лиманом, а в Росії шукають винних – ISWРосійська армія зазнала оперативної поразки під Лиманом, а в Росії шукають винних – ISW
Президенти дев'яти країн закликали членів НАТО збільшити військову допомогу УкраїніПрезиденти дев'яти країн закликали членів НАТО збільшити військову допомогу Україні
Втеча з РФ від мобілізації дедалі більше нагадує гуманітарну катастрофуВтеча з РФ від мобілізації дедалі більше нагадує гуманітарну катастрофу
У ЗСУ розповіли, скільки Білорусь утримує військ біля українського кордонуУ ЗСУ розповіли, скільки Білорусь утримує військ біля українського кордону
Російські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕСРосійські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости