Росія завдала смертельного удару по лікарні у Куп'янську: фото та всі подробиці

У понеділок, 3 жовтня, Росія завдала ракетного удару по медичному закладу у Куп'янському районі на Харківщині. Є загиблі, інформує Апостроф .

Про це сповістив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, ракетний удар практично повністю зруйнував будівлю: від першого по четвертий поверх.

Відомо про одну загиблу особу - лікаря-анестезіолога. Також поранення отримала медична сестра. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

На місці працюють рятувальні та правоохоронні служби.