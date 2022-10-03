Росія завдала смертельного удару по лікарні у Куп'янську: фото та всі подробиці

У понеділок, 3 жовтня, Росія завдала ракетного удару по медичному закладу у Куп'янському районі на Харківщині. Є загиблі, інформує Апостроф.

Про це сповістив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, ракетний удар практично повністю зруйнував будівлю: від першого по четвертий поверх.

Відомо про одну загиблу особу - лікаря-анестезіолога. Також поранення отримала медична сестра. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

На місці працюють рятувальні та правоохоронні служби.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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