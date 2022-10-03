Авіація ЗСУ за добу влучила у 14 місць зосередження військової техніки РФ

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда, інформує ZN.ua.

Авіація ЗСУ за добу влучила у 14 місць зосередження військової техніки РФ
© Волинське Агентство Розслідувань

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 19 ударів по позиціях російської армії, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підтверджено ураження двох опорних пунктів, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Збито ворожий вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об’єктів противника.

Крім того, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. У районі населеного пункту Кирилівка Донецької області знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до восьми бойових вертольотів ворога.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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