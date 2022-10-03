У Чехії зібрали більше мільйона євро на модернізований танк T-72 для ЗСУ
Країна стала першої, чиї жителі зібрали кошти на танк для України, інформує
Жителі Чехії приблизно за місяць зібрали 33 мільйона крон, що становить більше 1,3 мільйона євро, для закупівлі модернізованого танку T-72 AVANGER у межах ініціативи “Подарунок для Путіна” та його передачі українським захисникам. Про це повідомили на сторінці проєкту у
Як зазначається, країна стала першої у світі, жителям якої вдалося придбати танк для протистояння збройній агресії Росії проти України.
У зборі коштів взяли участь 11 288 людей. Тепер гарант ініціативи – Міністерство оборони Чехії – має доставити T-72 AVANGER на територію України.
Один з організаторів проєкту Мартін Ондрачек розповів виданню
Модель відрізняється підвищеною захищеністю екіпажу від мін, обстрілів та впливу радіаційного чи хімічного забруднення і більш сучасним обладнанням, зокрема підвищеною стійкістю до радіоелектронної боротьби й потужнішим пристроєм нічного бачення.