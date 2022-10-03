У Чехії зібрали більше мільйона євро на модернізований танк T-72 для ЗСУ

Країна стала першої, чиї жителі зібрали кошти на танк для України, інформує ZN.ua.

У Чехії зібрали більше мільйона євро на модернізований танк T-72 для ЗСУ
© D?rek pro Putina / Twitter

Жителі Чехії приблизно за місяць зібрали 33 мільйона крон, що становить більше 1,3 мільйона євро, для закупівлі модернізованого танку T-72 AVANGER у межах ініціативи “Подарунок для Путіна” та його передачі українським захисникам. Про це повідомили на сторінці проєкту у Twitter.

Як зазначається, країна стала першої у світі, жителям якої вдалося придбати танк для протистояння збройній агресії Росії проти України.

У зборі коштів взяли участь 11 288 людей. Тепер гарант ініціативи – Міністерство оборони Чехії – має доставити T-72 AVANGER на територію України.

Один з організаторів проєкту Мартін Ондрачек розповів виданню iDNES, що модернізований Т-72 отримав ім’я Томаш – на честь першого президента Чехословаччини Томаша Гарріга Масарика. Представники ініціативи консультувалися із ЗСУ щодо його купівлі.

Модель відрізняється підвищеною захищеністю екіпажу від мін, обстрілів та впливу радіаційного чи хімічного забруднення і більш сучасним обладнанням, зокрема підвищеною стійкістю до радіоелектронної боротьби й потужнішим пристроєм нічного бачення.


Максим Царук, ZN.ua





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