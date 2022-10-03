Держдума РФ влаштувала цирк із "приєднанням" українських територій і назвала "спостерігачів": фото та прізвища
Держдума РФ одноголосно "ратифікувала" договори про прийняття окупованих українських територій до складу РФ - ніхто не проголосував "проти" і вже призначили нових депутатів-координаторів, інформує
Про це заявляють у ворожих пабліках.
Йдеться про "ЛНР", "ДНР", Запорізьку та Херсонську області.
"У Радфед від ДНР та ЛНР увійдуть по два сенатори, від Запорізької та Херсонської областей — спочатку лише по одному, від виконавчих органів", - йдеться у повідомленні.
Координаторами областей стали:
- "ЛНР": Віктор Водолацький;
- "ДНР": Дмитро Шаблін;
- Запорізька область: Андрій Красов;
- Херсонська область: Гліб Хор.
Варто зазначити, що фейкове підписання договорів президентом Росії і нібито керівниками регіонів відбулося 30 вересня, 2 жовтня "Конституційний суд визнав їх такими, що відповідають Основному закону".
"ДНР, ЛНР, Херсонська та Запорізька області вважаються прийнятими до Росії з дати підписання договорів — 30 вересня 2022 року. При цьому кожен із договорів "тимчасово застосовується з дати підписання і набирає чинності з дати ратифікації"", - повідомила ворожа влада.
Крім того, у понеділок, 3 жовтня, Держдума має розглянути чотири федеральні конституційні закони про входження нових регіонів до складу Росії.
Договори з ДНР, ЛНР, Херсонською та Запорізькою областями має також ратифікувати Раду Федерації. Засідання із цього приводу відбудеться 4 жовтня.