Держдума РФ влаштувала цирк із "приєднанням" українських територій і назвала "спостерігачів": фото та прізвища

Держдума РФ одноголосно "ратифікувала" договори про прийняття окупованих українських територій до складу РФ - ніхто не проголосував "проти" і вже призначили нових депутатів-координаторів, інформує Апостроф.

Про це заявляють у ворожих пабліках.

Йдеться про "ЛНР", "ДНР", Запорізьку та Херсонську області.

"У Радфед від ДНР та ЛНР увійдуть по два сенатори, від Запорізької та Херсонської областей — спочатку лише по одному, від виконавчих органів", - йдеться у повідомленні.

Координаторами областей стали:

  • "ЛНР": Віктор Водолацький;
  • "ДНР": Дмитро Шаблін;
  • Запорізька область: Андрій Красов;
  • Херсонська область: Гліб Хор.

Варто зазначити, що фейкове підписання договорів президентом Росії і нібито керівниками регіонів відбулося 30 вересня, 2 жовтня "Конституційний суд визнав їх такими, що відповідають Основному закону".

"ДНР, ЛНР, Херсонська та Запорізька області вважаються прийнятими до Росії з дати підписання договорів — 30 вересня 2022 року. При цьому кожен із договорів "тимчасово застосовується з дати підписання і набирає чинності з дати ратифікації"", - повідомила ворожа влада.

Крім того, у понеділок, 3 жовтня, Держдума має розглянути чотири федеральні конституційні закони про входження нових регіонів до складу Росії.

Договори з ДНР, ЛНР, Херсонською та Запорізькою областями має також ратифікувати Раду Федерації. Засідання із цього приводу відбудеться 4 жовтня.


Марія Швець, Апостроф





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