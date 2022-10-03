The Telegraph: НАТО навряд чи може дати зараз Україні членство, про яке вона просить
Видання нагадує, що Зеленський, який підписав заявку на вступ в альянс, ще не так давно був готовий відмовитися від приєднання до оборонного блоку заради миру з Росією, інформує
Президент України Володимир Зеленський поставив Захід в незручне становище, формально подавши заявку на вступ в НАТО. Цей крок він зробив одразу після фарсу в Москві, в ході якого Владімір Путін призначав керівників чотрирьох «анексованих» регіонів України, попри те, що українська армія в цей же час визволяла ці території від російських загарбників.
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«Оскільки Захід підвів Україну, не забезпечивши їй обіцяні гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, згідно з Будапештським меморандумом, у нього є сильна моральна позиція для пошуку захисту в НАТО. Але рівно так само країни-союзники повинні взяти до уваги наслідки членства України», - пише британське видання.