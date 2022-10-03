The Telegraph: НАТО навряд чи може дати зараз Україні членство, про яке вона просить

Президент України Володимир Зеленський поставив Захід в незручне становище, формально подавши заявку на вступ в НАТО. Цей крок він зробив одразу після фарсу в Москві, в ході якого Владімір Путін призначав керівників чотрирьох «анексованих» регіонів України, попри те, що українська армія в цей же час визволяла ці території від російських загарбників.

Про це пише The Telegraph в редакційній статті, додаючи, що іронія в тому, що ще не так давно Зеленський пропонував Москві угоду, згідно з якою Україна відмовилася б від своїх амбіцій приєднатися до альянсу і зберегти нейтралітет, якщо російські війська відступлять. Путін теж називав бажання Києва вступити в НАТО як причину його агресії. Але при цьому він відкинув пропозицію українського президента. На той час він все ще робив ставку на здатність армії Росії здобути швидку перемогу, захопити Київ і повалити український уряд. Однак, ці мрії Путіна давно провалилися. А збереження контролю над східними областями стало ключовою амбіцією Кремля. У відповідь Зеленський тепер добивається «пришвидшеного» вступу в НАТО за прикладом Швеції і Фінляндії.

«Оскільки Захід підвів Україну, не забезпечивши їй обіцяні гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, згідно з Будапештським меморандумом, у нього є сильна моральна позиція для пошуку захисту в НАТО. Але рівно так само країни-союзники повинні взяти до уваги наслідки членства України», - пише британське видання.