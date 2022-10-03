Своїми заявами Кадиров і Пригожин, ймовірно, підірвали лідерство Путіна – ISW

В Інституті вивчення війни впевнені, що Путін, ймовірно, усвідомлює небезпечний шлях, яким почали йти Кадиров і Пригожин, інформує ZN.ua.

Своїми заявами Кадиров і Пригожин, ймовірно, підірвали лідерство Путіна – ISW
© Інстаграм Рамзана Кадирова

Голова Чечні Рамзан Кадиров та «повар Путіна», що контролює ПВК «Вагнер», Євгєній Пригожин своїми заявами після звільнення Україною Лимана пошкодили й без того вразливі наративи Кремля, вважають в Інституті вивчення війни (ISW). У новому звіті йдеться, що публічні висловлювання вказаних осіб, ймовірно, публічно підірвали «лідерство» російського президента Владіміра Путіна.

Так, 1 жовтня Кадиров заявив, що російське військове командування не здатне оперативно відреагувати на загострення ситуації навколо українського Лимана на Донеччині. Він висловив думку, що РФ має «звільнити» вже анексовані нею ж території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей всіма доступними засобами, включно з ядерною зброєю малої дальності. Пригожин своєю чергою повторив критику Кадирова стосовно російського військового керівництва. Як стверджують в ISW, зосередженість Заходу на закликах Кадирова щодо ядерної зброї приховала справжню важливість цих заяв.

«Кадиров і Пригожин є добросовісними членами невеликої групи лідерів, яку росіяни називають силовиками — людей зі значною владною базою та членством або прямим доступом до найближчого оточення Путіна. У Кадирова є історія безвідповідальних заяв і хвастощів, які не завжди потрапляють у заголовки чи формують наративи в Росії. Пригожин теж не є зазвичай домінуючим голосом, хоча останніми тижнями його популярність зросла. Але їхні заяви 1 жовтня справили глибокий вплив на російський інформаційний простір. Разом вони зламали наратив Кремля, який намагався пом’якшити удар поразки навколо Лимана», – пояснили в Інституті вивчення війни.

 





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