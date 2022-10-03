Залужний обговорив з генералом США Міллі забезпечення ЗСУ озброєнням

Головнокомандувач повідомив про перемовини з генералом США, інформує ZN.ua.

Залужний обговорив з генералом США Міллі забезпечення ЗСУ озброєнням
© Офіс президента

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про те, що провів у неділю ввечері телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, яка стосувалася забезпечення української армії для протистояння агресії Росії.

"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії. Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи", - йдеться у повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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