Залужний обговорив з генералом США Міллі забезпечення ЗСУ озброєнням

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про те, що провів у неділю ввечері телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, яка стосувалася забезпечення української армії для протистояння агресії Росії.

"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії. Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи", - йдеться у повідомленні.