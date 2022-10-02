Україна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президента

Україна може оминути етап Плану дій щодо членства в НАТО по прикладу Фінляндії та Швеції. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, Україна уважно слідкує за процесом прийняття Швеції та Фінляндії.