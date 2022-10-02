Україна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президента

Україна може оминути етап Плану дій щодо членства.

Україна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президента
© Сайт президента України

Україна може оминути етап Плану дій щодо членства в НАТО по прикладу Фінляндії та Швеції. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, Україна уважно слідкує за процесом прийняття Швеції та Фінляндії.

"Україна враховує ці реалії і враховувала ці реалії, подаючи заявку в п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом", – заявив представник Офісу президента в ефірі національного телемарафону, інформує "Радіо свобода".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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