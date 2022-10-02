Atlantic Council: Які шанси України на вступ в НАТО і чи можна їх покращити?

Експерти кажуть, що зараз Київ далі від вступу в альянс, ніж він був 23 лютого, інформує ZN.ua.

Невдовзі після того, як на поспішно організованій церемонії Владіміра Путіна в Кремлі була проголошена анексія окупованих українських територій, президент України відповів на це теж рішучим кроком. Володимир Зеленський оголосив, що його країна подасть заявку на вступ в НАТО за пришвидшеною процедурою.

До початку російського вторгнення 24 лютого така перспектива для Києва вважалася неможливою. Але тепер, коли українська армія довела свою здатність здолати російські війська, чи може альянс змінити свою позицію?

Експерти Atlantic Council оцінили шанси України приєднатися до західного оборонного блоку.

Чи є в Україні все необхідне, щоб вступити в НАТО?

Якщо вважати, що першочергова умова для вступу в альянс - це доведена здатність «накласти по шиї» російським загарбникам, тоді немає кращого кандидата, ніж Україна. Так вважає директор Трансатлантичної ініціативи з питань безпеки в Центрі стратегії і безпеки Скоукрофта Крістофер Скалуба. Він зуважує, що Фінляндія, у своєму випадку, вказала б на історію Зимової війни 1939-1940 років. І хоч це може прозвучати досіть нахабно, але армія України просто зараз дає майстер клас, як здолати Росію як звичайними військовими засобами, так і в інформаційному полі. І НАТО вчиться.

Скалуба зауважує, що український успіх, звісно ж, спирається також на інтенсивну допомогу в плануванні й матеріальному забезпеченні з боку альянсу. І це лише посилює твердження Володимира Зеленського про те, що Україна «довела свою відповідність стандартам НАТО». Експерт визнає, що боєздатність навряд чи буде вирішальним фактором. Але суто з операційної точки зору, Україна однозначно заслуговує на місце за столом союзників.


Лесь Димань, ZN.ua





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