Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України – ISW

Проте на Херсонщині росіянам теж дуже складно утримувати фронт, інформує ZN.ua.

Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України – ISW
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Поразка російської армії в Лимані і взагалі недостатня оборона північносхідної частини фронту свідчить про те, що для Путіна набагато важливішим є утримання півдня України. Такого висновку дійшли експерти американського у звіті за 1 жовтня.

Експерти Інституту зазначають, що Путін, який напряму спілкується з командирами з фронту і віддає їм накази особисто, «віддає пріоритет захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України».

«Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавнє згортання фронту Харків-Ізюм і навіть після знищення російських позицій навколо Лимана. Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту Куп’янськ чи Лиман майже напевно було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і це свідчить про те, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічної території Херсонської та Запорізької областей, ніж про Луганську область», – вважають експерти ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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