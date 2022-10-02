Російська армія зазнала оперативної поразки під Лиманом, а в Росії шукають винних – ISW

Звільнення українською армією міста Лиман на півночі Донеччини – це ще одна оперативна поразка росіян в Україні. А в російському інформаційному просторі шукають винних у цьому. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 жовтня.

«Українські війська завдали Росії ще однієї значної оперативної поразки та 1 жовтня звільнили Лиман Донецької області. Міноборони Росії оголосило про відведення російських військ із Лиману на “вигідніші позиції”, щоб уникнути «загрози оточення». в населеному пункті», – сказано у звіті ISW.

А тим часом серед кремлівських пропагандистів, експертів і блогерів поразку пояснюють тим, що військове командування не надіслало вчасно підкріплення, та продовжують критикувати бюрократичні прорахунки під час мобілізації.