Інститут вивчення війни знайшов ще одну ознаку того, що ядерні погрози з Росії – це блеф
Заклики завдати ядерного удару по Україні, на думку експертів, покликані справляти враження на самих росіян, інформує
Заклики до застосування ядерної зброї проти Україн, які останнім часом доволі часто лунають в російському інформаційному просторі, покликані справити враження на самих росіян. Сама російська армія не здатна пережити ядерного удару. Про це сказано у
«Російські федеральні телеканали та ультраяструбині блогери часто обговорювали російський ядерний потенціал як частину своїх зусиль, щоб розпалювати патріотичні настрої серед російської внутрішньої аудиторії, – звернули увагу експерти ISW. – Заклик Кадирова застосувати тактичну ядерну зброю, ймовірно, суперечить його вимогам продовжити “спеціальну військову операцію” з переведення більшої території України під контроль Росії. Російська армія в її нинішньому стані майже напевно не в змозі діяти на полі ядерного бою, навіть якщо вона має необхідне обладнання та історично навчала свої підрозділи для цього».
В ISW російську армію змальовують як «хаотичне скупчення виснажених контрактників, наспіх мобілізованих резервістів, солдатів строкової служби та найманців, які нині складають сухопутні війська Росії».
«Це міркування є ще одним фактором, який зменшує ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї», – підкреслили в ISW.