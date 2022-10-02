Інститут вивчення війни знайшов ще одну ознаку того, що ядерні погрози з Росії – це блеф

Заклики завдати ядерного удару по Україні, на думку експертів, покликані справляти враження на самих росіян, інформує ZN.ua.

Інститут вивчення війни знайшов ще одну ознаку того, що ядерні погрози з Росії – це блеф
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Заклики до застосування ядерної зброї проти Україн, які останнім часом доволі часто лунають в російському інформаційному просторі, покликані справити враження на самих росіян. Сама російська армія не здатна пережити ядерного удару. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 жовтня.

«Російські федеральні телеканали та ультраяструбині блогери часто обговорювали російський ядерний потенціал як частину своїх зусиль, щоб розпалювати патріотичні настрої серед російської внутрішньої аудиторії, – звернули увагу експерти ISW. – Заклик Кадирова застосувати тактичну ядерну зброю, ймовірно, суперечить його вимогам продовжити “спеціальну військову операцію” з переведення більшої території України під контроль Росії. Російська армія в її нинішньому стані майже напевно не в змозі діяти на полі ядерного бою, навіть якщо вона має необхідне обладнання та історично навчала свої підрозділи для цього».

В ISW російську армію змальовують як «хаотичне скупчення виснажених контрактників, наспіх мобілізованих резервістів, солдатів строкової служби та найманців, які нині складають сухопутні війська Росії».

«Це міркування є ще одним фактором, який зменшує ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї», – підкреслили в ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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