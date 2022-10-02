Ще одна країна розширює санкції проти Росії у відповідь на спробу анексії
Австралія включила до списку санкцій причетних до спроби приєднання українських територій до РФ, інформує
Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України. Фінансові обмеження та заборона на поїздки торкнуться 28 осіб,
Серед включених до списку санкцій є причетні до організації та проведення псевдореферендумів, російські високопосадовці, міністри та представники окупаційних адміністрацій.
«Ці додаткові санкції посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна та тих, хто виконує його накази», - наголосила міністр закордонних справ Пенні Вонг.
У повідомленні наголошується, що псевдореферендуми РФ нелегітимні та не мають юридичної сили. Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області залишаються суверенною територією України. А заяви президента РФ Владіміра Путіна про те, що ці території тепер нібито є частиною Росії, є необґрунтованими і помилковими.
Крім того, Австралія подала заяву до Міжнародного суду ООН на підтримку позову України щодо порушення Росією Конвенції щодо запобігання геноциду.
Австралія продовжує закликати Росію негайно виконати юридично зобов'язальний наказ суду від 16 березня 2022 року і вивести свої збройні сили з території України. Як член ООН держава-агресорка зобов'язана виконувати рішення цього суду у справах, стороною яких є.