Ще одна країна розширює санкції проти Росії у відповідь на спробу анексії

Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України. Фінансові обмеження та заборона на поїздки торкнуться 28 осіб, йдеться у повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ.

Серед включених до списку санкцій є причетні до організації та проведення псевдореферендумів, російські високопосадовці, міністри та представники окупаційних адміністрацій.

«Ці додаткові санкції посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна та тих, хто виконує його накази», - наголосила міністр закордонних справ Пенні Вонг.

У повідомленні наголошується, що псевдореферендуми РФ нелегітимні та не мають юридичної сили. Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області залишаються суверенною територією України. А заяви президента РФ Владіміра Путіна про те, що ці території тепер нібито є частиною Росії, є необґрунтованими і помилковими.

Крім того, Австралія подала заяву до Міжнародного суду ООН на підтримку позову України щодо порушення Росією Конвенції щодо запобігання геноциду.