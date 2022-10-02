Гендиректор МАГАТЕ відвідає Київ і Москву наступного тижня

Гроссі здійснить візити в межах зусиль щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС, інформує ZN.ua.

Гендиректор МАГАТЕ відвідає Київ і Москву наступного тижня
© SERGEI CHUZAVKOV/AFP via Getty Images

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує здійснити візити до Києва та Москви наступного тижня. Про це йдеться у прес-релізі МАГАТЕ, пише CNN.

Як зазначається, поїздка є частиною зусиль, спрямованих на якнайшвидше створення зони ядерної безпеки навколо тимчасово окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції.


Максим Царук, ZN.ua





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