Гендиректор МАГАТЕ відвідає Київ і Москву наступного тижня

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує здійснити візити до Києва та Москви наступного тижня. Про це йдеться у прес-релізі МАГАТЕ, пише CNN .

Як зазначається, поїздка є частиною зусиль, спрямованих на якнайшвидше створення зони ядерної безпеки навколо тимчасово окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції.