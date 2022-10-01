"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням

"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням

Переможець першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт насмішив українців розмовою російських солдатів.

Після того, як стало відомо про подання Україною заявки на прискорений вступ до НАТО, це призвело до паніку окупантів. Рашисти цілком серйозно бояться, що проти України почнуть воювати голлівудські зірки. Перекликання розмови ворога оприлюднив у себе на сторінці український шоумен Олександр Еллерт. Він одразу попередив свою аудиторію, що вони почують багато нецензурної лайки, проте це дуже смішно.

окупанти, російські солдати, російські війська

"Я знаєш, чого боюся, б**дь? (...) Хоч би амери**си (американці - ред.) не здогадалися, бл**дь, не зібрали знову цих вояк: Сталлоне, б**дь, Арнольда (Шварценеггера - ред.), нах**, цього горішка міцного (Брюса Вілліса - ред.), б**дь, кого там ще ... Є**ний в рот, зараз додумаються зібрати! То нам точно пі**а (Кінець - ред.) ... Я не знаю, Майкл Дуглас наче в Росії тут. Не знаю, може, хоч він за нас піде. Ще шанс якийсь буде ", - говорив у перехопленні російський вояка.

До речі, з Майклом Дугласом, до речі, росіянин дуже прорахувався. На червоній доріжці SAG Awards 2022 актор з'явився із жовто-блакитним акцентом у костюмі, однозначно виступив на підтримку України.

Українці висміяли розумові здібності окупантів, коментарі були один смішніший за іншого.

"Вся надія на Дугласа",

"А якщо Девід Копперфільд підрулить, то взагалі сумка, хоп одним махом чарівною паличкою і всіх орків немає, фокус-покус",

"Тупий рашист ??? американських бойовиків переглянув ???",

"Жах, а якщо ще й черепашок-ніндзя то це взагалі страшно. ?", - пишуть у мережі


Ирина Юрченко, politeka.net





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