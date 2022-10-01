Україна ввела санкції проти 3600 фізичних та юридичних осіб РФ

У списку діти Путіна, олігархи та колаборанти

Україна ввела санкції проти 3600 фізичних та юридичних осіб РФ
© depositphotos / FlyOfSwallow

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Санкції буде запроваджено «до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів».

«Особи, причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим, повинні чітко усвідомити: покарання буде неминучим. На кожну дію, спрямовану проти України та українського народу, ми відповімо. Зокрема, й санкціями - як потужним інструментом економічного тиску. Потенціал посилення санкцій ще далеко не вичерпаний, про що йшлося, зокрема, під час нещодавньої зустрічі з міністрами торгівлі країн G7 в Німеччині. Отже, ми й надалі продовжимо синхронізовувати санкційні дії з нашими міжнародними партнерами», - зазначила голова МРГ Юлія Свириденко.

Під санкції потрапили більше 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:

  • діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;
  • представники регіональних еліт та влади рф;
  • олігархи та їхнє близьке оточення;
  • артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;
  • колаборанти, які перейшли на сторону ворога;
  • високопосадовці державних корпорацій;
  • представники вищого керівного складу збройних сил рф;
  • представники т.зв. «урядів «ЛНР/ДНР», окупаційної «влади» АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Ухвалено санкції і проти іноземних громадян – т.зв. «міжнародних спостерігачів», що брали участь у так званих «референдумах» на тимчасово окупованих територіях України.

Введено санкції й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.


Артем Руденко, ZN.ua





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