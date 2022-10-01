МЗС України закликає РФ негайно звільнити гендиректора Запорізької АЕС
Також МЗС закликає міжнародну спільноту вжити рішучих заходів з цією метою, інформує
МЗС України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. У відомстві
«Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС», - заявили в МЗС.
Також відомство закликало міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та G7 вжити рішучих заходів з метою звільнення гендиректора Запорізької АЕС з полону окупантів.
«Вкотре наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки», - йдеться в заяві.
В МЗС очікують посилення тиску на РФ з метою припинення обстрілів окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, а також недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин.