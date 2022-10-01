МЗС України закликає РФ негайно звільнити гендиректора Запорізької АЕС

Також МЗС закликає міжнародну спільноту вжити рішучих заходів з цією метою, інформує ZN.ua.

МЗС України закликає РФ негайно звільнити гендиректора Запорізької АЕС
© vgolos.com.ua

МЗС України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. У відомстві закликають РФ негайно звільнити гендиректора ЗАЕС.

«Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС», - заявили в МЗС.

Також відомство закликало міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та G7 вжити рішучих заходів з метою звільнення гендиректора Запорізької АЕС з полону окупантів.

«Вкотре наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки», - йдеться в заяві.

В МЗС очікують посилення тиску на РФ з метою припинення обстрілів окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, а також недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Блок рекламы


Похожие новости
Грузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗСГрузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗС
"Вони всі зігували, "Heil Putler!": Кислиця прокоментував церемонію анексії територій України та вето Росії в Радбезі ООН"Вони всі зігували, "Heil Putler!": Кислиця прокоментував церемонію анексії територій України та вето Росії в Радбезі ООН
МЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій УкраїниМЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій України
Російські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕСРосійські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС
Пінчук: Страшне минуле і небезпечне сьогодення зобов'язують НАТО не відвернутися від заявки УкраїниПінчук: Страшне минуле і небезпечне сьогодення зобов'язують НАТО не відвернутися від заявки України
Туреччина не визнає незаконної анексії чотирьох областей України – МЗС країниТуреччина не визнає незаконної анексії чотирьох областей України – МЗС країни
Росіяни погрожують працівникам ЗАЕС звільненням у випадку відмови працювати на «Росатом» — представник України в МАГАТЕ
У США прокоментували наміри України якнайшвидше приєднатися до НАТОУ США прокоментували наміри України якнайшвидше приєднатися до НАТО
Пропозицію України щодо членства в НАТО більше неможливо ігнорувати – ЖовкваПропозицію України щодо членства в НАТО більше неможливо ігнорувати – Жовква
Засудити в ООН дії РФ з анексії території України відмовилась лише одна країнаЗасудити в ООН дії РФ з анексії території України відмовилась лише одна країна
Последние новости
Подгружаем последние новости