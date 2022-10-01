МЗС України закликає РФ негайно звільнити гендиректора Запорізької АЕС

МЗС України рішуче засуджує протиправне затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. У відомстві закликають РФ негайно звільнити гендиректора ЗАЕС.

«Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС», - заявили в МЗС.

Також відомство закликало міжнародну спільноту, зокрема ООН , МАГАТЕ та G7 вжити рішучих заходів з метою звільнення гендиректора Запорізької АЕС з полону окупантів.

«Вкотре наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки», - йдеться в заяві.