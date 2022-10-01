Окупанти перекидають ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя

У Мелітопольському районі почали з'являтися нові мобілізовані РФ, інформує ZN.ua.

Окупанти перекидають ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя
© DW

Російські війська переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300 у бік тимчасово окупованого Мелітополя, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони зосереджуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не будемо розголошувати, де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів", - зазначив Федоров у Telegram.

За його словами, у Мелітопольському районі з 30 вересня почали з'являтися нові мобілізовані військові РФ.

Він підкреслив, що війська РФ не мають можливості для прориву, їхнє завдання – утримувати зайняті території.


Анна Конюченко, ZN.ua





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