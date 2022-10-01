Росіяни погрожують працівникам ЗАЕС звільненням у випадку відмови працювати на «Росатом» — представник України в МАГАТЕ

З оголошенням про анексію тимчасово окупованих територій Запорізької області ситуація на станції очікувано погіршилася, інформує ZN.ua.

Посол Києва повідомив на засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії в четвер, 29 вересня, що «Росатом» збільшив присутність чиновників в Енергодарі, щоб привласнити станцію після того, як Кремль анексує територію.

«Ці люди заявили, що на той момент Запорізька атомна електростанція буде належати «Росатому», тому протягом двох тижнів всі співробітники повинні написати заяву в «Росатом», інакше їх буде звільнено. Ми закликаємо МАГАТЕ вплинути на ситуацію і сказати рішуче «ні», — сказав посол Євгеній Цимбалюк.

Привласнення ЗАЕС Росією може стати найбільшою ядерною крадіжкою в історії людства. Шість реакторів станції виробляють близько п’ятої частини електроенергії в Україні і коштують щонайменше 40 мільярдів доларів.

Посол Росії в МАГАТЕ Міхаіл Ульянов цинічно заявив, що перехід станції у власність Росії буде «вигідний її співробітникам».


Олександр Кричковський, ZN.ua





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