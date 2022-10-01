США не бачать, щоб Росія готувалась до використання ядерної зброї — Блінкен
Однак Штати уважно стежать за ситуацією і ставляться до погроз серйозно, інформує
Сполучені Штати наразі не бачать, щоб Росія дійсно вживала кроків, які б свідчили про те, що вона використовуватиме ядерну зброю у війні проти України. Про це на пресконференції заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен,
Водночас, він повторив, що США уважно стежать за ситуацією і «дуже серйозно сприймають бряцання ядерною зброєю президента Росії Владіміра Путіна».
«Ми бачимо, що Росія чинить дійсно жахливі речі в Україні, тож сприймаємо їх погрози дуже серйозно», — наголосив він.
Він додав, що не може знати, що наразі на думці у Путіна, тож США готуються до всіх можливих сценаріїв, включаючи ядерний.
Блінкен також спростував абсурдні звинувачення Путіна про те, що «англосакси» пошкодили газопроводи Nord Stream.
«Ми обов'язково розберемося у тому, що сталося. Ми поділимося цією інформацією, щойно її отримаємо, але я не хочу випереджати розслідування, яке триває», — пообіцяв Державний секретар.
Учора в Пентагоні також прокоментували звинувачення російської сторони у причетності США до інциденту з газогонами.
Як повідомлялось раніше, США посилили розвідку після нових ядерних погроз Путіна.