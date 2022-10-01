США не бачать, щоб Росія готувалась до використання ядерної зброї — Блінкен

Однак Штати уважно стежать за ситуацією і ставляться до погроз серйозно, інформує ZN.ua.

США не бачать, щоб Росія готувалась до використання ядерної зброї — Блінкен
© Офіс президента

Сполучені Штати наразі не бачать, щоб Росія дійсно вживала кроків, які б свідчили про те, що вона використовуватиме ядерну зброю у війні проти України. Про це на пресконференції заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.

Водночас, він повторив, що США уважно стежать за ситуацією і «дуже серйозно сприймають бряцання ядерною зброєю президента Росії Владіміра Путіна».

«Ми бачимо, що Росія чинить дійсно жахливі речі в Україні, тож сприймаємо їх погрози дуже серйозно», — наголосив він.

Він додав, що не може знати, що наразі на думці у Путіна, тож США готуються до всіх можливих сценаріїв, включаючи ядерний.

Блінкен також спростував абсурдні звинувачення Путіна про те, що «англосакси» пошкодили газопроводи Nord Stream.

«Ми обов'язково розберемося у тому, що сталося. Ми поділимося цією інформацією, щойно її отримаємо, але я не хочу випереджати розслідування, яке триває», — пообіцяв Державний секретар.

Учора в Пентагоні також прокоментували звинувачення російської сторони у причетності США до інциденту з газогонами.

Як повідомлялось раніше, США посилили розвідку після нових ядерних погроз Путіна.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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