Священик пішов на змову з окупантами: якого лиха він встиг наробити

Священик пішов на змову з окупантами: якого лиха він встиг наробити

У звільненому селищі Ярова Донецької області затримано священника Московського патріархату, який закликав місцевих жителів співпрацювати з російськими окупантами.

Про це 30 вересня повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

За даними слідства, в травні 2022 року настоятель "Казанського" приходу Ярової Горлівської єпархії УПЦ МП вступив у змову з військовими РФ та за їхньою вказівкою організував збір мешканців у місцевому клубі.

Скориставшись авторитетом серед селян, священник повідомив, що селище контролюють війська Росії – і нібито необхідно обрати нового керівника місцевої влади для співпраці з ворогом.

Під впливом батюшки більшістю голосів люди підтримали запропоновану кандидатуру окупаційного псевдоголови.

Після визволення Ярової зловмисника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється Службою безпеки України. Відповідно до статті ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка інкримінується священнослужителю, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Як відомо, Ярова була окупована ворогом під час повномасштабного вторгнення в Україну, 19 вересня Збройні сили України звільнили селище.


Алексей Ионов, politeka.net





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