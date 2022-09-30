Генеральний секретар НАТО дав «ритуальну» відповідь на питання про вступ України в НАТО

Кожна демократична країна Європи має право подати заявку на членство в НАТО. Так на запитання про можливість України вступити в альянс відповів Генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що в НАТО багато разів заявляли про прихильність до політики відкритих дверей. Він також нагадав, що на саміті в Мадриді союзники підтвердили свою підтримка права України самостійно обирати для себе союзи.

«Такі рішення вимагають консенсусу всіх 30 країн-союзників. Але зараз ми зосереджені на тому, щоб забезпечити необхідну допомогу», - цілком «ритуально» відповів Столтенберг.

Він також наголосив на необхідності підтримувати Україну в її обороні від російської агресії. Генеральний секретар НАТО визнав, що спроба Росії анесувати чотири українські області - це найбільші зусилля з захоплення чужої території за допомогою грубої сили з часів Другої світової війни. Кремль фактично намагається відірвати від України 15% її території, що приблизно дорівнює площі Португалії. Столтенберг запевнив, що НАТО не визнають російську анексію і заклиє всі країни зайняти таку ж позицію.

«Донецьк -це Україна, Луганськ - це Україна, Запоріжжя - це Україна, Херсон - це Україна, так само як і Крим», - наголосив він.