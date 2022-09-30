Україна спонукатиме Китай вплинути на Росію для завершення війни — Зеленський

Президент заявив, що у питанні боротьби добра із злом не може бути нейтралітету, інформує ZN.ua.

Україна спонукатиме Китай вплинути на Росію для завершення війни — Зеленський
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні боротьби зі злом не може бути нейтралітету, та висловив побажання, щоб країни докладали більше зусиль для закінчення війни. Про це він сказав під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії.

«Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України», – висловив побажання Зеленський, відповідаючи на запитання студентів.

Також президент додав, що важливо і далі доносити до Європи правду про події в Україні.

Серед іншого Зеленський зазначив, що хотів би як президент України, щоб Китай відігравав більшу роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Президент додав, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.

«Надихає те, що ми змогли підняти дух у Європі, що Європа об’єдналася. Весь світ повірив, що так можна захищати демократію, так потрібно захищати свободу», – сказав він.

Зеленський зазначив, що переконаний, що будь-яка країна, що опиняється під загрозою агресії, не має залишатися наодинці з ворогом. Агресор повинен знати, що він отримає швидку й потужну відповідь від усього світу.


Ірина Знась, ZN.ua





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