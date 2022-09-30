Україна спонукатиме Китай вплинути на Росію для завершення війни — Зеленський
Президент заявив, що у питанні боротьби добра із злом не може бути нейтралітету, інформує
Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні боротьби зі злом не може бути нейтралітету, та висловив побажання, щоб країни докладали більше зусиль для закінчення війни. Про це він
«Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України», – висловив побажання Зеленський, відповідаючи на запитання студентів.
Також президент додав, що важливо і далі доносити до Європи правду про події в Україні.
Серед іншого Зеленський зазначив, що хотів би як президент України, щоб Китай відігравав більшу роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Президент додав, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.
«Надихає те, що ми змогли підняти дух у Європі, що Європа об’єдналася. Весь світ повірив, що так можна захищати демократію, так потрібно захищати свободу», – сказав він.
Зеленський зазначив, що переконаний, що будь-яка країна, що опиняється під загрозою агресії, не має залишатися наодинці з ворогом. Агресор повинен знати, що він отримає швидку й потужну відповідь від усього світу.