ЗСУ прорвали оборону та оточили росіян у Лимані – ISW

Збройні Сили України, найімовірніше, завершили оточення російських окупантів у районі Лимана станом на початок 30 вересня. Російське окупаційне військо неминуче здасть місто, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Українські підрозділи прорвали оборону ворога в Ставках і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка була останнім маршрутом постачання й відходу російських окупантів, котрі утримують лінію фронту на захід від Лиману. Також повідомляється, що ЗСУ продовжують атакувати ворога з трьох напрямків, заблокувавши доступ росіян до найважливішої дороги Сватово-Лиман.

За попередньою інформацією, в оточення потрапили ворожий загін БАРС-13 та 752 мотострілецький полк 20-ї загальновійськової армії. Тим часом російські пропагандисти готують інших росіян до відступу окупантів із Лиману, виправдовуючи це начебто недостатньою кількістю сил на тому напрямку, оскільки розуміють безвихідність ситуації.

Генштаб ЗСУ ще 29 вересня зазначив, що окупанти розгорнули в районі Лимана сім танкових підрозділів, сформованих із новомобілізованих та низькокваліфікованих кадрів без належної підготовки, але вони потрапили в ДТП.

Мапа бойових дій, створена російськими медіа

Водночас військові аналітики наголошують, що будь-яке розгортання додаткових сил у Лимані не дасть російському угрупованню значні оборонні можливості і не запобігатиме стисканню кільця навколо Лиману.