Пентагон створює нове командування для надання підтримки України — The New York Times

Місія в Німеччині оптимізує систему навчання та допомоги, яку Сполучені Штати та їхні союзники створили буквально на ходу після вторгнення Росії, інформує ZN.ua.

Пентагон створює нове командування для надання підтримки України — The New York Times
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Пентагон планує створити нове командування для контролю та управління підтримкою України. Про це пише The New York Times.

Міністерство оборони США готується переглянути те, як Сполучені Штати та їхні союзники навчають і оснащують українську армію. Це, як кажуть офіційні особи, вкладається у плани довгострокового зобов’язання адміністрації Байдена підтримувати Україну в її війні з Росією.

Очікується, що ця пропозиція оптимізує систему навчання та допомоги, яка була терміново створена після російського вторгнення в лютому. За словами кількох військових і адміністративних посадовців, система буде передана новому командуванню, розташованому в Німеччині, а очолюватиме його високопоставлений генерал США.

Генерал Крістофер Каволі, Голова Європейського командування Збройних Сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, нещодавно представив Міноборони відповідний проєкт. Ллойд Остін і його помічники наразі ознайомлюються з планом і, ймовірно, приймуть остаточне рішення найближчими тижнями. Про це NYT повідомили джерела, додавши, що Білий дім і Пентагон підтримали такий підхід.

Нове командування, так само, як і зобов’язання Пентагона надати Україні понад 16 мільярдів доларів військової допомоги, свідчить про те, що Сполучені Штати очікують загрози з боку Росії по відношенню до України та її сусідів упродовж багатьох років, заявили нинішні та колишні високопосадовці США.

«Це є визнанням реальності важливої місії допомоги нашим українським партнерам у сфері безпеки», — сказав адмірал Джеймс Ставрідіс, колишній Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі. — Крім того, це створить формальну структуру безпеки, якої зможуть дотримуватись наші союзники та партнери з точки зору передачі українцям свого обладнання та забезпечення навчання».

Генерал Девід Петреус, колишній головнокомандувач США в Іраку та Афганістані, також погоджується з цим баченням.

«Це була б дуже важлива і дуже доречна ініціатива, враховуючи масштаби зусиль США та внесок наших союзників по НАТО», — сказав він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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