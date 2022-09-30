Залужний отримав благословення на перемогу у війні від головного рабина України

Головний рабин України Моше Реувен Азман зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та поблагословив його і всю українську армію на перемогу у війні проти російських окупантів. Зустрілися вони з приводу Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру.

“Сьогодні у мене була рідкісна за своєю душевністю та теплотою зустріч із чудовою людиною та талановитим полководцем – генералом Валерієм Залужним, Головнокомандувачем української армії. Я мав честь благословити його, та в його обличчі всю армію України на перемогу! Тому, що ЗСУ захищають свою країну та людей усіх віросповідань, усі народи, які населяють Україну”, – написав у своєму Facebook Моше Реувен Азман.

Під час зустрічі вони обговорили питання призначення військового капелана-рабина, лікування поранених воїнів ЗСУ в Ізраїлі та питання більшої підтримки України з боку Ізраїлю. Над цим, наголосив рабин, він багато працює.

Валерій Залужний після зустрічі з рабином у своєму Telegram-каналі написав : “Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії. У День Пам?яті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла. Ребе Моше Реувен Азман чітко говорить, що сьогодні саме Росія є фашистською державою. А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі”.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що, на його думку, Україна, зважаючи на ворога-сусіда, має стати військовою державою за прикладом Ізраїлю.