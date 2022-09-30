Залужний отримав благословення на перемогу у війні від головного рабина України

Під час зустрічі вони обговорили питання призначення військового капелана-рабина, лікування поранених воїнів ЗСУ в Ізраїлі та питання збільшення підтримки України з боку Ізраїлю, інформує ZN.ua.

Залужний отримав благословення на перемогу у війні від головного рабина України
© Головнокомандувач ЗСУ/t.me

Головний рабин України Моше Реувен Азман зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та поблагословив його і всю українську армію на перемогу у війні проти російських окупантів. Зустрілися вони з приводу Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру.

“Сьогодні у мене була рідкісна за своєю душевністю та теплотою зустріч із чудовою людиною та талановитим полководцем – генералом Валерієм Залужним, Головнокомандувачем української армії. Я мав честь благословити його, та в його обличчі всю армію України на перемогу! Тому, що ЗСУ захищають свою країну та людей усіх віросповідань, усі народи, які населяють Україну”,написав у своєму Facebook Моше Реувен Азман.

Під час зустрічі вони обговорили питання призначення військового капелана-рабина, лікування поранених воїнів ЗСУ в Ізраїлі та питання більшої підтримки України з боку Ізраїлю. Над цим, наголосив рабин, він багато працює.

Валерій Залужний після зустрічі з рабином у своєму Telegram-каналі написав: “Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії. У День Пам?яті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла. Ребе Моше Реувен Азман чітко говорить, що сьогодні саме Росія є фашистською державою. А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі”.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що, на його думку, Україна, зважаючи на ворога-сусіда, має стати військовою державою за прикладом Ізраїлю.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Блок рекламы


Похожие новости
Генеральний секретар НАТО дав «ритуальну» відповідь на питання про вступ України в НАТОГенеральний секретар НАТО дав «ритуальну» відповідь на питання про вступ України в НАТО
Лідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заявуЛідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заяву
Що чекає на південний схід України після анексії РФ – DWЩо чекає на південний схід України після анексії РФ – DW
Зривав прапори України в обмін на крісло "мера": що відомо про чергового колаборантаЗривав прапори України в обмін на крісло "мера": що відомо про чергового колаборанта
Путін підписав фейкові "договори" про анексію територій України та закликав Київ до переговорів: головне з виступу диктатораПутін підписав фейкові "договори" про анексію територій України та закликав Київ до переговорів: головне з виступу диктатора
Пентагон створює нове командування для надання підтримки України — The New York TimesПентагон створює нове командування для надання підтримки України — The New York Times
FT: США тиснуть на ЄС, вимагаючи пришвидшити і збільшити фінансову допомогу для УкраїниFT: США тиснуть на ЄС, вимагаючи пришвидшити і збільшити фінансову допомогу для України
США готові до співпраці з новим урядом Італії для підтримки України – БлінкенСША готові до співпраці з новим урядом Італії для підтримки України – Блінкен
Залужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з РосієюЗалужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з Росією
Залужний пояснив, чому росіянам дали спеціально наблизитися до Києва: "Стратегія працює"Залужний пояснив, чому росіянам дали спеціально наблизитися до Києва: "Стратегія працює"
Последние новости
Подгружаем последние новости