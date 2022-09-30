Залужний отримав благословення на перемогу у війні від головного рабина України
Під час зустрічі вони обговорили питання призначення військового капелана-рабина, лікування поранених воїнів ЗСУ в Ізраїлі та питання збільшення підтримки України з боку Ізраїлю, інформує
Головний рабин України Моше Реувен Азман зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та поблагословив його і всю українську армію на перемогу у війні проти російських окупантів. Зустрілися вони з приводу Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру.
“Сьогодні у мене була рідкісна за своєю душевністю та теплотою зустріч із чудовою людиною та талановитим полководцем – генералом Валерієм Залужним, Головнокомандувачем української армії. Я мав честь благословити його, та в його обличчі всю армію України на перемогу! Тому, що ЗСУ захищають свою країну та людей усіх віросповідань, усі народи, які населяють Україну”, –
Під час зустрічі вони обговорили питання призначення військового капелана-рабина, лікування поранених воїнів ЗСУ в Ізраїлі та питання більшої підтримки України з боку Ізраїлю. Над цим, наголосив рабин, він багато працює.
Валерій Залужний після зустрічі з рабином у своєму Telegram-каналі
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що, на його думку, Україна, зважаючи на ворога-сусіда, має стати військовою державою за прикладом Ізраїлю.