В США судитимуть ексвійськового та лікарку, які передавали РФ військову медичну інформацію

Прокурори заявили, що пара мала на меті допомогти Росії в її війні проти України, інформує ZN.ua.

В США судитимуть ексвійськового та лікарку, які передавали РФ військову медичну інформацію
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Колишньому майору армії США та його дружині-анестезіологу висунули кримінальні звинувачення за ймовірну змову з метою витоку в Росію конфіденційних медичних даних про пацієнтів військових. Про це повідомляє міністерство юстиції США.

Джеймі Лі Генрі, колишного майора, який також був лікарем у Форт-Бреггу в Північній Кароліні, та його дружину, Анну Габріелян, звинувачують у змові та неправомірному розголошенні особистої інформації про стан здоров’я пацієнтів на базі армії.

За інформацією звинувачення, пара увійшла у змову з представниками РФ після того, як президент Росії Владімір Путін вторгся в Україну.

Подружжя хотіло допомогти російському уряду, надавши йому дані, «про стан здоров’я осіб, пов’язаних з урядом і військовими США».

Для цього вони зустрілись із таємним агентом ФСБ, який назвався російським чиновником.

Як заявляла Габріелян, її мотивував «патріотизм щодо Росії, бажання надати будь-яку допомогу Росії, навіть якщо це означає звільнення або ув'язнення».

Під час зустрічі з агентом вона добровільно залучила до схеми свого чоловіка, повідомивши, що він має інформацію про попередню військову підготовку, яку Сполучені Штати, серед іншого, надали Україні.

За даними слідства, чоловік також підтвердив агентові свою відданість Росії і заявив, що навіть планував піти добровольцем у російську армію.

«Я бачу те, що зараз відбувається в Україні, Сполучені Штати використовують українців як проксі для своєї власної ненависті до Росії», — нібито сказав він агенту.

Агент, у свою чергу, закликав їх прочитати книгу під назвою «Всередині акваріума: створення головного радянського шпигуна», сказавши, що це допоможе їм зрозуміти, чим вони мають займатись.

Зрештою, військовий відмовився надавати медичні дані, заявивши, що це порушить закон, натомість його дружина не вагалася.

До кінця серпня вона передала агентові інформацію про чинних і колишніх військових та їхніх дружин.

Якщо Генрі та Габріелян будуть визнані винними, їм загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років ув’язнення за змову та максимум п’ять років ув’язнення за розголошення особистої інформації про здоров’я.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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