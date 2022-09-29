КНДР запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидента США до Південної Кореї

Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив про запуск ракети, не надавши подробиць, інформує ZN.ua.

КНДР запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидента США до Південної Кореї
© Getty Images

Сьогодні, 28 вересня, Північна Корея випустила балістичну ракету невизначеного типу в бік Східного моря, посиливши напругу перед візитом віцепрезидента США Камали Харріс до Південної Кореї, а також на тлі спільних військових навчань Сеула і Вашингтона, за участю американського авіаносця, повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив про запуск ракети, не надавши подробиць.

Зазначається, що новий запуск відбувся лише через три дні після того, як Пхеньян випустив балістичну ракету малої дальності у Східне море.

Зберігаються побоювання, що режим Кім Чен Ина вдасться до провокаційних дій, зокрема, готуючись до ядерних випробувань чи запуску балістичної ракети з підводного човна.

Нові провокації Пхеньяна сталися саме тоді, коли віцепрезидент США Камала Гарріс планує відвідати Сеул пізніше цього тижня. За словами Білого дому, цей візит має на меті підкреслити силу альянсу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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