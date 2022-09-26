Залужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з Росією

Коли вранці 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, у Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було дві стратегічні цілі оборони України.

Про це український генерал розповів у розмові з журналом Time, інформує Апостроф.

"Ми не могли допустити падіння Києва", - сказав Залужний, додавши, що за рештою всіх векторів ЗСУ повинні були пролити кров окупантів, навіть якщо в деяких місцях це коштувало б втратою територій.

Іншими словами, мета полягала в тому, щоб дозволити росіянам наступати, а потім знищити їх колони на фронті та лінії постачання в тилу.

До шостого дня вторгнення Залужний дійшов висновку, що така тактика працює. Російські окупанти не змогли захопити аеропорти навколо Києва і просунулися досить глибоко, щоб почати напружувати лінії постачання, залишивши їх відкритими.

Американський колега Залужного Марк Міллі був вражений, коли побачив, що українці тримаються. Він запитав українського головнокомандувача, чи планує той евакуюватися на більш безпечну територію. "Я тебе не розумію", - відповів йому Залужний.

"Для мене війна розпочалася у 2014 році... Я не тікав тоді, і я не збираюся бігти зараз", - сказав український офіцер.

Крім того, як пише журнал "Тайм", Залужний був здивований помилками Росії.

Коли ворог стикався з потужним опором або втрачав здатність поповнювати запаси, він не відступав і не переходив на інший підхід. "Вони просто загнали своїх солдатів на бійню", - сказав Залужний. За його словами, окупанти обрали сценарій, який найбільше підходив йому.


Олексій Руденко, Апостроф





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