Українським біженцям в Ірландії спростили прийом на роботу

В Ірландії спростять працевлаштування іноземних працівників, зокрема українських біженців. Таким чином місцева влада намагається вирішити проблему нестачі кваліфікованої робочої сили. Нові вимоги до претендентів почали діяти вже з 1 вересня.

Так, представникам деяких спеціальностей простіше буде працевлаштуватися в Ірландії, навіть якщо йдеться про іноземців.

Зокрема, йдеться про полегшення умов роботи для лікарів із країн за межами Європейської економічної зони, які прожили в Ірландії не менше 21 місяця. Спеціального дозволу на роботу медикам не потрібно. Все, що вони мають зробити, так це подати заявку на роботу.

Тим, хто планує подати заявку, потрібно заповнити лист "Stamp 4", а потім надіслати його разом із нещодавньою платіжною відомістю на [email protected], вказавши у темі "Doctors Stamp 4 Request".

Після цього заявникам прийде електронний лист із підтвердженням про дозвіл на роботу в Ірландії "Stamp 4". З 1 вересня Департамент підприємництва, торгівлі та зайнятості почав видавати усі дозволи на працевлаштування лише в електронному форматі.

Сектор охорони здоров'я в Ірландії гостро потребує таких працівників на сьогоднішній день:

фармацевти;

кардіологи;

фізіотерапевти;

психологи;

логопеди.

Є й інші галузі, в яких сприятимуть працевлаштуванню іммігрантів через брак кадрів. Це наука, інженерія, IT, бізнес та фінанси, а також соціальне забезпечення та будівництво.

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