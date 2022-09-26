Українським біженцям в Ірландії спростили прийом на роботу

В Ірландії спростять працевлаштування іноземних працівників, зокрема українських біженців. Таким чином місцева влада намагається вирішити проблему нестачі кваліфікованої робочої сили. Нові вимоги до претендентів почали діяти вже з 1 вересня.

Українським біженцям в Ірландії спростили прийом на роботу: яких фахівців стосується

Так, представникам деяких спеціальностей простіше буде працевлаштуватися в Ірландії, навіть якщо йдеться про іноземців.

Зокрема, йдеться про полегшення умов роботи для лікарів із країн за межами Європейської економічної зони, які прожили в Ірландії не менше 21 місяця. Спеціального дозволу на роботу медикам не потрібно. Все, що вони мають зробити, так це подати заявку на роботу.

Українським біженцям в Ірландії спростили прийом на роботу: яких фахівців стосується

Тим, хто планує подати заявку, потрібно заповнити лист "Stamp 4", а потім надіслати його разом із нещодавньою платіжною відомістю на [email protected], вказавши у темі "Doctors Stamp 4 Request".

Після цього заявникам прийде електронний лист із підтвердженням про дозвіл на роботу в Ірландії "Stamp 4". З 1 вересня Департамент підприємництва, торгівлі та зайнятості почав видавати усі дозволи на працевлаштування лише в електронному форматі.

Сектор охорони здоров'я в Ірландії гостро потребує таких працівників на сьогоднішній день:

  • фармацевти;
  • кардіологи;
  • фізіотерапевти;
  • психологи;
  • логопеди.

Є й інші галузі, в яких сприятимуть працевлаштуванню іммігрантів через брак кадрів. Це наука, інженерія, IT, бізнес та фінанси, а також соціальне забезпечення та будівництво.

Раніше повідомлялося, як українським біженцям отримати додаткову допомогу на дитину в Ірландії.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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