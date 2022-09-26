ЗСУ наступають на Донецькому напрямку: оновлені карти боїв

Йде 215-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, ЗСУ успішно форсували річку Оскол на схід від Ізюму і, швидше за все, взяли під контроль населений пункт Маліївка, що знаходиться на адмінкордоні з Донецькою областю.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Апостроф.

Аналітики зазначають, що українські війська продовжують вести бої з російськими окупантами в районі Карпівки, Нового, Рідкодубу та Новосергіївки. У разі успіху ЗСУ та звільнення цих територій, українці зможуть взяти позиції противника біля Лимана у оперативне оточення.

Експерти дійшли висновку, що українські захисники успішно діють на Донецькому напрямку. Ймовірно їм вдалося звільнити населений пункт Шевченко в Донецькій області. Однак Генштаб ЗСУ поки що не підтвердив цю інформацію.


Олена Руденко, Апостроф





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