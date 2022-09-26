Російських силовиків кинули на кордони Грузії: кадри того, що відбувається

Доки у росії триває "могилізація", ухилянти намагаються втекти зі швидкістю світла.

Грузія досі впускає росіян, тому на кордоні – фантастична черга з автівок, інформують росЗМІ.

Пункти пропуску працюють у режимі 24 на 7. Окрім того, грузинські прикордонники перебувають на зв'язку з колегами з Туреччини, Азербайджану та Вірменії. Це роблять для того, аби запобігати проблемам з транскордонним рухом вантажів.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що затор сягає вже до самого Владикавказа. Деякі росіяни вже намагаються тікати пішки.

"Потік втікачів від путінської мобілізації на грузинському кордоні вражає. Затор вже до самого Владикавказа. Деякі люди тікають пішки",– мовиться у повідомленні.

Тим часом на кордоні вже з'явилися силовики фсб. Вони прибули на БТРах.

Спершу повідомили, що силовики встановлять блокпост. Однак згодом цю інформацію спростували.

Росіяни – налякані й панікують. Водночас змінювати щось у власній державі вони й досі не збираються. Всі надії – тільки на втечу. РосЗМІ повідомляють, що на кордоні – близько 3,5 тисячі автівок.